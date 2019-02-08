Покатались: в Куршевеле самолет приземлился в сугроб

В аэропорту популярного французского горнолыжного курорта Куршевель в пятницу, 8 февраля, произошло ЧП: легкий самолет с пассажирами на борту не успел затормозить на полосе и въехал в сугроб.

На борту самолета, совершившего жесткую посадку в Куршевеле, находилось пять человек. Четверо из них получили легкие травмы, одна девушка пострадала более серьезно.

Очевидцы запечатлели, как приземлившийся самолет пытается затормозить на взлетно-посадочной полосе, слышен визг тормозов, но самолет продолжает катиться и врезается в огромный снежный бруствер в конце полосы. Видеозапись опубликовала "КП".