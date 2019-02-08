На следующей неделе госсекретарь США Майк Помпео совершит поездку по европейским странам. Особое внимание он уделит Венгрии, которую США вознамерились отговорить от «Турецкого потока».

Поездка госсекретаря США Майка Помпео по Европе запланирована на 11-15 февраля. Он посетит с однодневными визитами Исландию, Словакию, Польшу, Бельгию. Но особое внимание высокопоставленного американского посланника привлекал (или навлекла на свою голову) Венгрия, вздумавшая поддержать «Турецкий поток». В задачу Помпео входит отговорить венгерское руководство от этой затеи.

«В Венгрии мы продолжим выступать за диверсификацию энергопоставок в Центральной Европе. Госсекретарь призовет Венгрию к более активному участию в завершении проекта на острове Крк по импорту СПГ и строительству трубопровода, а также будет отговаривать Венгрию от поддержки «Турецкого потока», - сообщил представитель Госдепартамента США.

И конечно, в Будапеште не обойдется без обсуждения «противодействия российской агрессии», передает РИА Новости.