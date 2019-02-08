Украина идёт в Европу через Африку

Всего за 50 дней до президентских выборов правящие круги Украины решили внести в конституцию пункт о внешнеполитическом курсе в ЕС и НАТО. По мнению украинских политологов, тем самым действующие власти отрежут навсегда все возможные связи с Россией и окончательно потеряют Донбасс и ЛНР.



За пять лет правления потерявший поддержку населения Петр Порошенко не нашел времени, чтобы решать вопрос с внешнеполитическими ориентирами своей страны. А вот за два месяца до голосования вдруг вспомнил. При этом украинские власти настаивают на исключении российских наблюдателей от участия в выборах на Украине, даже вопреки советам ОБСЕ, американских коллег и просто холодному разуму.



Оппозиционные украинские депутаты обвинили Порошенко, что он идёт в Европу через Африку, а его новый пункт конституции - пустая декларация.



Теперь украинским властям осталась сущая малость - дождаться, чтобы НАТО захотело принять страну в свой блок, а Европа - в Евросоюз.



