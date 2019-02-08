На Украине пообещали «выжимать» Россию из всех международных миссий

Украина огрызнулась в ответ на сожаления ОБСЕ о недопуске российских наблюдателей на выборы президента страны и пообещала продолжить «выжимать» россиян из всех международных миссий.

«В свою очередь украинская сторона выражает глубокое разочарование и озабоченность тем фактом, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента РФ и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированных и незаконных выборах в аннексированном Крыму. Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание ползучей легитимизации воровства Крыма», - заявила сегодня вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем фейсбуке.

«Все эти годы мы, украинские участники минских групп, последовательно боролись за уменьшение количества россиян в СММ ОБСЕ. Мы и в дальнейшем будем выжимать россиян из всех международных миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса», - резюмировала Геращенко, отвечая на сожаления, которые ОБСЕ выразила в связи с отказом Украины аккредитовать граждан РФ в качестве наблюдателей на предстоящих выборах президента Украины.