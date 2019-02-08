Американцы считают Русскую Арктику слишком большой для одной страны

В январе 2019 года министр ВМС США Ричард Спенсер объявил о проведении летом этого года больших маневров в Арктике с привлечением ударной авианосной группы.



И хотя американский флот не приспособлен для северных морей, в США хотят проверить боеспособность и определить слабые места, чтобы в будущем предотвратить российскую угрозу, исходящую из Арктики. Причём США, Канада, Россия никак не могу договориться, кому принадлежат два прохода в Арктику. Один считает своим Россия, другой своим - Канада. США, конечно, оба прохода считают международными.



Осенью 2018 года атомный авианосец "Гарри Трумен" впервые за 27 лет пересёк Северный полярный круг. И никто его не разбомбил.



Для Советского Союза и России вопрос о принадлежности Северного морского пути не стоял и не стоит. Ещё в 1926 году СССР первым из северных стран признал секторальный принцип владения Арктикой. Её нарезали перпендикулярно на секторы, и столетия никто не претендовал на эту территорию, при освоении которой погибли тысячи русских и советских граждан. В 1991 году президент СССР разрешил иностранным судам свободный проход по Северному морскому пути, и тут начался бардак. Некоторые теперь, войдя во вкус, хотят оттяпать лакомую территорию, полную полезных ископаемых.



Но, по мнению военных аналитиков, американцев не интересует экономическая составляющая, их задача - создать России военную угрозу с севера, а потом захватить Сибирь. Вероятно, России есть чем ответить на такие замыслы заокеанских коллег.



