В Госдуме прокомментировали решение не направлять на Украину наблюдателей

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал решение не направлять российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ для наблюдения за выборами президента на Украине. Россия отказалась направлять своих наблюдателей на выборы на Украине

«Учителя потеряли контроль над своим протеже. А ученик показал всему миру, что предмет «демократия» учил на двойку. Зачем нам отправлять своих наблюдателей в пристанище агрессивных двоечников? Рисковать людьми – ради чего?», - сказал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Депутат также отметил, что легитимность выборов, проходящих с подобными нарушениями международных правовых норм, вызывает очень большие сомнения, передает RT.