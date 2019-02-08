Россия отказалась направлять своих наблюдателей на выборы на Украине

Россия приняла решение не направлять своих представителей для наблюдения за выборами президента на Украине, исходя из соображений их безопасности, заявил сегодня российский МИД.

Ранее МИД Украины отказал в аккредитации гражданам РФ, которые должны были прибыть на Украину в составе наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Несмотря на критику со стороны западных партнеров Украины и руководства самого БДИПЧ, Киев оставил свое решение в силе.

«Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», - заявили сегодня в российском внешнеполитическом ведомстве.

Оценив сложившуюся обстановку, в МИД РФ приняли решение не направлять на Украину своих представителей в составе наблюдательной миссии БДИПЧ в целях их безопасности, а также призвали «западных наставников» Киева дать принципиальную оценку действиям своих «подопечных».