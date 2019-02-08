Кандидаты на пост президента Украины установили рекорд

Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации кандидатов на пост президента страны. Их количество стало рекордным за всю историю президентских выборов на Украине.

«Документы для регистрации подали 93 кандидата на должность главы государства. Всего зарегистрированы на сегодня 44 кандидата. Из них 20 являются самовыдвиженцами, и 24 кандидата от партий», - сообщила сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

Самому младшему кандидату в президенты Украины – 37 лет, а самому старшему – 75, уточнила глава ЦИК Украины. Основанием для отказа в регистрации чаще всего являлось невнесение кандидатами денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен. Некоторым кандидатам было отказано из-за того, что их программы содержали положения, направленные на ликвидацию независимости Украины или нарушение ее суверенитета.

Количество подавших документы для регистрации и зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины стало рекордным за всю историю проведения президентских выборов на Украине. Для сравнения, на прошлых, внеочередных, президентских выборах в 2014 году подали документы 26 человек, зарегистрировались 23 кандидата, сообщает RT.