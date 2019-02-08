Юлия Тимошенко потребовала снять кандидатуру своего однофамильца с выборов

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потребовала от своего однофамильца Юрия Тимошенко, также кандидата в президенты Украины, снять его кандидатуру с выборов и не путать избирателей.

Юлия Тимошенко – бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии «Батькивщина», ныне борется за президентское кресло. Юрий Тимошенко – кандидат-самовыдвиженец, ранее исключенный из партии «Народный фронт». Юлия Владимировна уверена, что регистрация ее однофамильца кандидатом в президенты является «грязной манипуляцией» действующего главы Незалежной Петра Порошенко, чтобы запутать избирателей двумя одинаковыми фамилиями с идентичными инициалами.

«Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который не имеет ничего общего с президентством», - приводит слова Юлии Тимошенко РИА Новости.