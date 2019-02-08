NI рассказал, откуда ноги растут у украинского «Нептуна»

Гордость украинского ракетостроения, крылатая ракета «Нептун» представляет собой ни что иное, как слегка модернизированный российский противокорабельный комплекс Х-35, выяснил The National Interest. СМИ опубликовали характеристики украинской крылатой ракеты "Нептун"

По заявлениям украинской стороны, грозный «Нептун» станет фактором сдерживания России в Азовском море. Украинское КБ «Луч» анонсировало разработку проекта в 2013 году. ТТХ ракеты таковы: дальность полета – до 300 километров, осколочно-фугасная боевая часть весит 150 кг. Базироваться она может в морском, наземном и воздушном вариантах.

«Что-то это нам напоминает», - подумали эксперты американского портала The National Interest. А напоминает, собственно, российскую противокорабельную ракету Х-35, принятую на вооружение в 2003 году. И Украина, кстати, принимала активное участие в производстве и самой ракеты, и двигателя Р95-300 к ней.

Широко разрекламированная украинская разработка отличается лишь большим размером, дальностью полета и наличием инерционной системы управления с активным радиолокационным наведением. Все. «Неудивительно, что Украина, с ее скромным оборонным бюджетом и разорванными производственными связями с Россией, использует имеющиеся наработки. Инвестировать огромные средства в создание чего-то принципиально нового она не может себе позволить», резюмируют эксперты The National Interest.