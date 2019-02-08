Как электорат комика Зеленского может решить исход выборов президента на Украине

Даже если комик Владимир Зеленский не выйдет во второй тур выборов президента Украины, полученные им голоса могут определить результат голосования. Об этом говорится в материале, опубликованном российскими СМИ.

РБК пишет, что игра, затеянная Зеленским, является беспроигрышной. Если шоумен попадет во второй тур, то у него будут хорошие шансы на победу. Если же Зеленский во второй тур не выйдет, но получит приличный результат, то сможет поторговаться за голоса своих избирателей.

В процитированной публикации проводится аналогия с российскими выборами 1996 года, когда итоги второго тура во многом зависели от избирателей генерала Александра Лебедя, пришедшего к финишу третьим. Тогда Лебедь поддержал Бориса Ельцина.

В украинском случае голоса Зеленского могут стать решающими. Хотя автоматической передачи голосов в межтуровый период нет, мнение кандидата имеет значение для избирателей.