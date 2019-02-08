МИД: Путин, Эрдоган и Роухани обсудят выход США из Сирии

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что главы России, Турции и Ирана намерены обсудить выход войск США из Сирии в рамках саммита в Сочи по САР 14 февраля.

Предполагается, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани коснутся не только темы вывода американских военнослужащих с сирийской территории, но также обсудят ситуацию в Идлибе со всеми вытекающими подробностями, передает РИА "Новости"

Вершинин уточнил, что в рамках переговоров политики проанализируют все, что происходит в Сирии, а также поделятся мнениями насчет того, что можно предпринять для обеспечения большей стабилизации на территории страны и закрепления успехов в борьбе с террористами.