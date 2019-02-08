Герцогиня Меган хочет, чтобы отец перестал ее преследовать

В СМИ сегодня появилась информация о том, что ранее супруга британского принца Гарри написала своему отцу Томасу Марклу письмо. В тексте послания Меган попросила родственника перестать преследовать ее.

Герцогиня якобы написала в письме, что очень расстроена из-за поведения отца, но при этом подчеркнула, что любит его, передает сегодня "СтарХит".

Томас Маркл, однако, не пожелал наладить нормальные отношения со своей дочкой. Вместо этого мужчина продолжил давать интервью различным изданиям и предоставлять им совместные фотографии с Меган. Он хочет, чтобы дочь сделала первый шаг и представила его своей новой семье.