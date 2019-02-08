В СМИ появилась информация об очередной жертве отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Покушение, о котором идет речь, произошло незадолго до происшествия в британском Солсбери.

Оказалось, что весной 2015 года был отравлен болгарский бизнесмен Омелян Гебрев. Как сообщается в материалах расследования издания The Insider и группы Bellingcat, с данным делом якобы связан россиянин Сергей Федотов, который также фигурирует в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как уточняет "Росбалт", ссылаясь на информацию источников, Федотов якобы находился на территории Болгарии в те же дни, когда отравили Гебрева.