Вероятный район начала Третьей мировой войны обозначил российский политолог

Бассейн Тихого океана является предполагаемым районом начала нового глобального вооруженного противостояния. Такой точки зрения придерживается российский политический эксперт Владимир Шаповалов.

Аналитик высказался в разговоре с ИА REGNUM по вопросу отношений между Соединенными Штатами и КНР. По словам Шаповалова, необходимы не только американо-китайские переговоры по безопасности, но и международный диалог по безопасности в бассейне Тихого океана. В этой опасной зоне может вспыхнуть Третья мировая война, полагает собеседник журналистов.

Чтобы предотвратить начало конфликта, по мнению Владимира Шаповалова, необходимо создать системы безопасности и сотрудничества в Азии. В данном процессе должны участвовать не только Вашингтон и Пекин, но и Россия, Индия, Япония и ряд других государств, отметил специалист.

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский описал предполагаемый сценарий новой войны между Россией и Западом.