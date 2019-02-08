Выявлен предполагаемый «рецепт победы» Порошенко на выборах президента Украины

Петр Порошенко нашел «рецепт победы» на предстоящих президентских выборах. Об этом говорится в материале, который появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» процитировало украинского политолога Руслана Бортника, который предположил, что ЦИК бывшей советской республики готовится сфальсифицировать результаты голосования в пользу действующего главы государства. Согласно версии, изложенной в публикации, в реестр избирателей Украины внесли порядка 10 млн «мертвых душ». Голоса этих несуществующих людей могут быть отданы Петру Порошенко.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в экспертном сообществе объяснили причину лидерства в президентской гонке на Украине комика Владимира Зеленского. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался политолог Аркадий Дубнов.