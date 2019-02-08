МИД России: Николас Мадуро является законным лидером Венесуэлы

Глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин сделал важное заявление. По его словам, Николас Мадуро является единственным законным лидером Венесуэлы.

Щетинин подчеркнул, что лишь жители страны могут решать вопрос о своем руководстве, причем делать это следует в полном соответствии с законом.

Дипломат порекомендовал не заниматься гаданием и не создавать гипотетические ситуации, размышляя о вероятном смещении Мадуро, передает РИА "Новости"