Воскресший в Киеве Бабченко предрёк России голод и натовскую интервенцию

Мастер политического перфоманса, бежавший из России в Киев журналист Аркадий Бабченко, который умирал и воскресал, теперь занимается футорологическими прогнозами.



В интервью "Эхо Москвы" он дал России неутешительный прогноз на 20 лет вперёд. По его словам, к событиям в Венесуэле нужно прибавить лет 15 и ждать повторения волнений в России. А пока запас прочности у страны ещё есть, и президент Путин, по его словам, с учётом развития современной медицины, будет править как минимум ещё два десятилетия.



"А вот потом… когда в России запретят секс, когда туалетная бумага пойдет на колбасу, а попу в России будут вытирать газетой «Правда», вот тогда уже можно будет о чем-то разговаривать", - говорит Бабченко.



Журналист исключил оккупацию России, но предрёк гуманитарные конвои как в Сомали. "Добрые американцы в четвертый раз повезут вам гуманитарную помощь и «ножки Буша». А для того, чтобы ваши соотечественники не сожрали их по дороге, придется гуманитарный конвой охранять «Абрамсами». И вот где-то на третьем танке будет сидеть один старый, усталый военкор. И за «Слава Украине» раздавать американскую тушенку". А сам Бабченко будет нас пороть. С превеликим удовольствием.



