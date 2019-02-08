Эксперт рассказал, в каком украинском регионе Порошенко не любят больше всего

Историк и публицист Александр Васильев сегодня рассказал, в каком украинском регионе больше всего не любят президента страны Петра Порошенко. Эксперт также объяснил причину подобных показателей.

По словам Васильева, хуже всего к Порошенко относятся в Одесской области, поскольку именно там часто бойкотировали выборы президента Украины.

Как сообщает ФАН, ссылаясь на слова специалиста, область, о которой идет речь, является сверхпротестной, поэтому команде Петра Порошенко и нет смысла тратить свои силы на получение голосов там. Васильев добавил, что у представителей штабов украинского лидера в Одесской области "нет энтузиазма".