Порошенко утвердил границы «временно оккупированных» районов Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об утверждении границ «временно оккупированных» населённых пунктов и районов Донецкой и Луганской областей. В указе перечислены эти района Донбасса.

Документ опубликован на сайте украинского президента.

По Донецкой области киевские власти включили в список Донецк, и такие крупные населённые пункты: Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск и несколько меньших поселений.

В Луганской области включены: Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Должанск, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и прочие, - передаёт RT.