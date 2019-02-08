Видео уничтожения ВСУ зенитки и транспорта защитников ЛНР обнародовали в сети

Один из Telegram-каналов опубликовал видео удара артиллерии Вооруженных сил Украины по позициям ополченцев самопровозглашенной ЛНР. Данные кадры сделал беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Атака, о которой идет речь, произошла некоторое время назад в районе города Золотое. Согласно информации, распространенной украинской стороной, киевские силовики смогли уничтожить зенитное орудие и несколько автомобилей защитников республики.

Военное противостояние на территории Донбасса продолжается с весны 2014 года. Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский парламентарий Дмитрий Тымчук раскрыл суть новой боевой тактики, которую начали использовать ВСУ и ополченцы.