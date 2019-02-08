Власти США рекомендуют Мадуро бежать в Россию или на Кубу

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Венесуэле Эллиотт Абрамс порекомендовал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро отказаться от своего высокого поста и бежать на Кубу или в Россию.

Абрамс убежден, что для демократии в Венесуэле будет лучше, если Мадуро будет проживать в другой стране, передает сегодня "Свободная пресса".

Политик также добавил, что у действующего венесуэльского президента есть друзья на Кубе, в РФ, а также в других государствах, которые заявили о своей готовности "принять членов коррупционного режима". Эллиот Абрамс подчеркнул, что положение в стране будет становиться только хуже, если Мадуро не уйдет в отставку как можно скорее, пишет ТАСС.