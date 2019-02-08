СМИ сообщили, когда войска США покинут Сирию

В СМИ появилась информация о том, когда американские войска покинут территорию Сирии. Соответствующие данные в пятницу, 8 февраля, предоставили высокопоставленные источники в командовании ВС США.

Уточняется, что основной американский военный контингент планируется вывести из САР уже к середине марта, но полностью процесс вывода войск завершится к концу апреля, передает ФБА "Экономика сегодня" данные WSJ.

Подчеркивается, что в ближайшие дни американские военнослужащие намерены ликвидировать последние ячейки террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России. После этого военные смогут начать подготовку к выходу из Сирии.