Меркель: при Северном потоке-2 необходимо сохранить транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь заявила, что при реализации проекта "Северный поток — 2" необходимо сохранить транзит российского газа через територрию Украины. Меркель не опасается, что новый газопровод, по которому "голубое топливо" напрямую пойдет из России в Европу, приведёт к энергетической зависимости ФРГ от России, сообщает kp.ru.

Меркель выступила с таким заявлением на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) в Братиславе. Ее слова передает телеканал Welt: "Станем ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Мой ответ – нет, если мы будем одновременно диверсифицировать наши источники".

Немецкий канцлер подчеркнула, что Германия не хочет полностью зависеть от поставок российского газа. Она напомнила, что в стране построят терминалы для СПГ из США. "Мы не впадем в одностороннюю зависимость", - сказала Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию "надежным поставщиком энергоресурсов в Европу" и отметила, что надежность была даже во времена "холодной войны".