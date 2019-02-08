"Ъ": наблюдатели из РФ отправятся на украинские выборы, несмотря на запрет Киева

Российские наблюдатели отправятся в Киев, чтобы следить за выборами президента Украины, несмотря на запрет властей. Данную информацию сегодня предоставили источники в дипломатических кругах.

Предполагается, что в Киев поедут Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права, сообщает утром в пятницу, 8 февраля, газета "КоммерсантЪ"

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не допустит на выборы украинского лидера российских наблюдателей. Он добавил, что данный запрет будет распространяться также и на наблюдателей от ОБСЕ.