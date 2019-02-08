Жительница Великобритании более десяти лет жила с пластиковой пулей в ухе

Жительница Великобритании Джейд Харрис более десяти лет жила с пулей в ухе. Все эти годы она жаловалась на проблемы со слухом, переспрашивала фразы при разговоре с друзьями и сама повышала голос.

В июле прошлого года она отправилась к врачу, чтобы очистить ушные каналы от серы. Медики осмотрели ухо и выяснили, что в нем находится инородный предмет.

Как сообщает издание Daily Mail, специалисты смогли аккуратно извлечь из уха девушки пластиковую пулю. Британка вспомнила, что очень давно играла со своими приятелями – они стреляли из игрушечных пистолетов. Одна из пуль отскочила от стакана и влетела в ухо, однако Харрис тогда не поняла, что предмет попал внутрь.

После проведения процедуры слух пациентки сразу улучшился.