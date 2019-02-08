В Госдепе уточнили планы военной стратегии США

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон утончила планы военной стратегии Соединенных Штатов. По словам Андреа Томпсон, Пентанон четко определил дальнейшие шаги, и Соединенные Штаты не намерены размещать свои ракеты в Европе.

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Заместитель госсекретаря США заявила в эфире телеканала PBS, что размещения ракет на территории Европы «нет в планах», - сообщат Газета.ру. Но Томпсон отметила, что в настоящее время США «разрабатывают следующие шаги» в своей военной стратегии.

Томпсон заявила, что действия России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожают началом гонки вооружений. По ее убеждению, США не пытаются втянуть Россию в гонку вооружений и соблюдают ДРСМД и все другие договоры по контролю над вооружениями.