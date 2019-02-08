Сегодня стало известно, что полиция Великобритании полагает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери могут быть причастны пятеро граждан Российской Федерации.

Соответствующую информацию предоставил источник в органах безопасности Соединенного Королевства, сообщила в четверг, 7 февраля, газета Daily Mail.

Отмечается, что правоохранители планируют в течение нескольких недель предоставить британскому правительству доказательства о причастности к отравлению Скрипалей еще двух человек. Якобы россияне прибыли в Великобританию по туристической визе, а в настоящий момент они уже находятся на территории РФ. Предполагается, что они путешествовали отдельно от двух других граждан России, которые подозреваются в совершении преступления – Александра Петрова и Руслана Боширова.