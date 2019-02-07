"Если свекровь - монстр": в Британии невесту шокировало платье матери жениха

Невеста из Великобритании пожаловалась на неуместный наряд своей свекрови, который женщина решила надеть на церемонию бракосочетания. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Daily Mirror.

На своей странице в социальной сети Facebook девушка рассказала, что мать ее жениха выбрала для торжества практически белое длинное платье "в пол" с едва заметным цветочным принтом на ткани.

"Пожалуйста, скажите мне, что это правда полный кошмар, и я не делаю из мухи слона из-за слишком белого платья", - добавила девушка в комментариях под опубликованным фотоснимком наряда.

Как оказалось, даме были предложены несколько цветов для платья - "в тон" торжеству. Однако наряд свекровь выбрала себе сама, пояснив, что не хочет быть схожа с подружками невесты.

По словам родительницы жениха, ей не нравятся "любые светло-розовые, персиковые цвета", они ее словно обезличивают. Отметим, платье, выбранное женщиной, помимо всего прочего имеет шлейф.