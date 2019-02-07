Новый туалет на американский сегмент МКС привезут только через год

Новый туалет взамен вышедшего из строя в модуле Tranquility американского сегмента МКС будет доставлен на орбиту через год, сообщило НАСА. Сейчас на МКС функционируют два туалета. У американцев в космосе прорвало туалет

Новая санитарно-гигиеническая система для космонавтов будет доставлена и установлена в модуле Tranquility американского сегмента Международной космической станции в начале 2020 года, сообщило НАСА.

Созданный в 2007 году в России туалет для модуля Tranquility обошелся Американскому космическому агентству в 19 миллионов долларов. Создать свою разработку у американцев не получалось. В 2017 году российская сторона проводила техническое обслуживание и замену ряда элементов санитарно-гигиенической системы.

Авария в туалете произошла первого февраля. Тогда американским астронавтам потребовались все имеющиеся полотенца, чтобы собрать пролившуюся из туалета жидкость, сообщает РИА Новости.