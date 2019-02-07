Не в этот раз: Савченко отказали в регистрации кандидатом в президенты

Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко и еще три человека получили отказ Центральной избирательной комиссии Украины в регистрации кандидатом на пост президента страны.

«Центризбирком отказал в регистрации депутату Савченко, которую выдвинула партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», и самовыдвиженцам Владимиру Олейнику, Владимиру Кононенко и Дмитрию Павличенко», - сообщили в ЦИК Украины по окончании заседания.

Всего в Центральную избирательную комиссию Украины подали документы на регистрацию кандидатом на пост президента 89 человек. По состоянию на четверг, 7 февраля, число зарегистрированных кандидатов в президенты Украины достигло 42 человек, включая действующего президента Петра Порошенко, зарегистрированного сегодня же. 47 человек получили отказ в регистрации. Полный список кандидатов КИЦ Украины должен опубликовать в ближайшее время, сообщает РИА Новости.