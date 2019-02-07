Макрон отказался выступать вместе с Меркель на конференции в Мюнхене

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать участие в конференции по безопасности в Мюнхене, где было запланировано его совместное выступление с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По официальной версии, у французского президента возникли «трудности с расписанием». Однако немецкое издание Suddeutsche Zeitung, опубликовавшее эту новость, пишет: «Есть впечатление охлаждения германо-французских отношений».

В подтверждение своего мнения газета приводит слова Генриха Эндерляйна, доверенного лица Эммануэля Макрона. Тот заявил, что отказ французского президента от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на мюнхенской конференции является «символическим сигналом» и добавил, что это еще один из беспокоящих его признаков возникшего «затяжного отчуждения» между Францией и Германией.

А ведь лишь в конце января Эммануэль Макрон и Ангела Меркель подписали так называемое «Ахенское соглашение» - новый договор о сотрудничестве и интеграции между Францией и ФРГ, сообщает РИА Новости.