«Потому что русский»: в Латвии расклеили листовки

В одном из районов города Риги появились листовки, на которых изображен мэр города Нил Ушаков в полосатой пижаме узника концлагеря, которого ведут под руки одетые в форму Третьего Рейха нацисты.

Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс и пытается найти людей, которые расклеили в рижском районе листовки, на которых изображен мэр города Нил Ушаков в «костюме» узника концлагеря. На Ушакове висит табличка с надписью на латышском языке «Потому что русский».

Есть в этой листовке и пояснение: « Поможем Нилу, отстоим город и право на свой выбор!» Под этим лозунгом содержится призыв участвовать в митинге, который состоится 9 февраля.

В Госполиции пояснили ситуацию: начата проверка на наличие попытки разжигания национальной или этнической ненависти. Выяснением обстоятельств сейчас занимается Служба госбезопасности.

Что об этом думают в Рижской думе? Как относится к таким «призывам» Нил Ушаков?

Г-н Ушаков незамедлительно высказался по данному поводу: он заявил, что партия « Согласия» не имеет к этим листовкам никакого отношения! Мэр города считает, что это чья-то неудачная шутка. Но он отметил, что это могут быть и провокации.

«Любые формы проявления национальной ненависти для нас неприемлемы! На всех рекламных продуктах, которые размещает партия «Согласие» о митинге на Ратушной площади в эту субботу обязательно указано о том, что рекламу оплатила партия»,- сказал г-н мэр.

Напомним, что 9 февраля состоится митинг, организованный партией «Согласие». Жителей города призывают выйти против «старых партий», «деления на латышей и русских». Но главная цель – право народа избирать того, кто будет управлять городом!

Организаторы митинга сравнивают нынешнюю политическую ситуацию в стране с деятельностью НКВД: решения о роспуске думы принимаются националистами на конгрессе партии.

Данная ситуация взбудоражила жителей города.

Что думают горожане по данному поводу?

Анта, 24 года: «Это просто безобразие! Зачем делать такие вещи? Мы живем спокойно! Чего добиваются эти люди? Вражды?»

Владиславс, 30 лет: «Бред! Полный бред! Да, у нас, в Латвии, есть «перегибы», но так… Нет слов!»

Раймонд, 46 лет: «Я думаю, что партия « Согласия» приложила руку к этим листовкам. Они на все пойдут, чтобы у власти остаться. У Нила просто нет выбора: либо тюрьма, либо власть! Я его не считаю за порядочного человека. Это мое мнение!»

Оставим эту ситуацию компетентным органам. И посмотрим, что будет 9 февраля на митинге!