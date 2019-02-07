Сибиряки поддержали зимний флэшмоб замерзающих американцев

Сибирские пользователи социальной сети Instagram поддержали замерзающих в Чикаго американцев, приняв активное участие в запущенном ими флэшмобе #frozenpants («замороженные штаны»).

В этом году в Северной Америке выдалась необычайно холодная и снежная зима. Но вместо того, чтобы просматривать ужастики на тему «мы все замерзнем», сидя дома под теплым пледом, американцы устроили флэшмоб с хэштегом frozenpants. Суть проста: выставить мокрые штаны на мороз, дождаться, пока замерзнут, и сфотографировать. На снимках, выкладываемых участниками, штаны ходят по улице, сидят за синтезатором и даже пытаются сбежать на дискотеку.

Сибиряки, знакомые с морозами не понаслышке, приняли активное участие в новом зимнем развлечении: фотографии замороженных штанов выкладывают жители Красноярска, Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.

Предыдущей зимней забавой сибиряков был «дубакчеллендж», где надо было размашисто выплеснуть на морозе кипяток и сфотографировать, как летящие капли воды эффектно замерзают в воздухе.