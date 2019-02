Трамп заснул во время речи президента США в Конгрессе

Приглашенный семьей президента США в конгресс 11-летний школьник Джошуа Трамп уснул во время обращения лидера страны и, как пишет The Guardian, стал символом "сопротивления анти-Трамп".

Как ранее пояснил Белый дом, ученик шестого класса из города Уилмингтон был приглашен главой администрации на это ежегодное мероприятие, поскольку над Джошуа из-за его фамилии насмехаются одноклассники.

Камеры засняли задремавшего мальчика как раз в тот момент, когда президент США Дональд Трамп пытался доказать аудитории необходимость срочного строительства стены между Соединенными штатами Америки и Мексикой.

В социальных сетях пользователи, обсуждающие произошедший накануне казус, как водится, разделились на два лагеря: одни находят поведение ребенка безобидным, другие усматривают в его действиях скрытый протест.

Joshua Trump is the only good Trump. pic.twitter.com/AZXatGpHkl