Трамп заснул во время речи президента США в Конгрессе
7 февраля 2019, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Приглашенный семьей президента США в конгресс 11-летний школьник Джошуа Трамп уснул во время обращения лидера страны и, как пишет The Guardian, стал символом "сопротивления анти-Трамп".
Как ранее пояснил Белый дом, ученик шестого класса из города Уилмингтон был приглашен главой администрации на это ежегодное мероприятие, поскольку над Джошуа из-за его фамилии насмехаются одноклассники.
Камеры засняли задремавшего мальчика как раз в тот момент, когда президент США Дональд Трамп пытался доказать аудитории необходимость срочного строительства стены между Соединенными штатами Америки и Мексикой.
В социальных сетях пользователи, обсуждающие произошедший накануне казус, как водится, разделились на два лагеря: одни находят поведение ребенка безобидным, другие усматривают в его действиях скрытый протест.
JOSHUA TRUMP RULES pic.twitter.com/Opc88adMfB— Josh Weinberg (@josh_weinberg) 6 февраля 2019 г.
Joshua Trump is the only good Trump. pic.twitter.com/AZXatGpHkl— Joe Kassabian (@jkass99) 6 февраля 2019 г.
Joshua Trump, welcome to the resistance pic.twitter.com/kOJltEMykV— M (@DJDOGPIC) 6 февраля 2019 г.