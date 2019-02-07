Скончался лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген

Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года, основатель Института Макса Планка в Геттингене (ФРГ), популяризатор науки Манфред Эйген скончался. Ученому шел 92-й год, когда его не стало.

«Его потеря будет глубоко ощущаться в нашем институте и в научном сообществе. Нам будет очень не хватать этого великого мыслителя и гениального ученого, который оказал формирующее влияние на жизнь сотрудников института и исследователей по всему миру», - сказал коллега Манфреда Эйгена, лауреат Нобелевской премии Эрвин Неер.

Манфред Эйген родился в 1927 году. В Геттингене он изучал физику и химию и уже в 24 года защитил докторскую степень в области физической химии. В 1967 году, в возрасте 40 лет, получил Нобелевскую премию за разработку релаксационных методов исследования сверхбыстрых химических реакций (совместно с Рональдом Норришем и Джорджем Портером). Ученый скончался вчера, 6 февраля, в возрасте 91 года, сообщает RT.