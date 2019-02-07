Выложено пророчество Ванги о личности сменщика Порошенко на посту президента

Опубликовано предсказание Ванги, в котором идет речь о чертах личности политика, который сменит Петра Порошенко на должности президента Украины. Об этом говорится в заметке, появившейся в СМИ.

Как пишет сайт Пятого канала, болгарский медиум спрогнозировала, что новый глава Украины не будет похож ни на кого из предшественников. Это человек из народа, ранее он никогда не занимал значимые посты и не участвовал в политической жизни. Согласно пророчеству Ванги, данный кандидат пойдет на выборы с желанием реализовать обещания, которые не воплотило в жизнь нынешнее руководство страны. Толкователи предсказаний ясновидящей полагают, что она могла иметь в виду шоумена Владимира Зеленского, решившего принять участие в президентской гонке.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский эксперт Аркадий Дубнов объяснил высокий рейтинг Зеленского.