Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины 7 февраля зарегистрировала действующего украинского президента Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, которые пройдут 31 марта.

Порошенко третьего февраля подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента. Сегодня комиссия на своем заседании приняла решение зарегистрировать Порошенко кандидатом, - передает RT. ЦИК Украины сегодня зарегистрировала кандидатами в президенты не только Порошенко, но и журналиста Юлию Литвиненко, экс-нардепа Юрия Кармазина и руководителя общественной организации "Влада народу" Александра Ващенко.

Ранее Порошенко заявлял, что предстоящие выборы на Украине станут «тестом на демократию».

Глава МИД Украины Павел Климкин совершил визит в США и посоветовался с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном по поводу проведения выборов.

Украинские парламентарии сегодня окончательно утвердили изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Порошенко назвал этот день историческим.