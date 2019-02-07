Политолог выявил причину лидерства Зеленского в президентской гонке на Украине

Политический эксперт Аркадий Дубнов объяснил лидерство Владимира Зеленского в президентской предвыборной гонке на Украине. По данному вопросу аналитик высказался в радиоэфире.

На прошлой неделе в соседнем государстве обнародовали результаты соцопроса, говорящие о том, что Зеленский имеет самый высокий рейтинг среди претендентов на пост главы государства. Аркадий Дубнов в беседе на «Эхе Москвы» отчасти согласился с мнением ведущего, согласно которому действующий президент Петр Порошенко настолько «достал» украинцев, что они готовы голосовать за шоумена. При этом политолог заметил, что Порошенко оказался заложником ситуации, сложившейся в бывшей советской республике. Из слов Дубнова следует, что у Украины в настоящий момент нет перспектив выхода из кризиса.

Ранее в четверг сообщалось о том, что появился прогноз об отделении от Украины еще шести городов по примеру Крыма.