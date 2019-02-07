Подробности подготовленного в США «плана расчленения России» огласили в прессе

В Соединенных Штатах подготовили «план расчленения России». Такая формулировка содержится в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Сайт bragazeta.ru привел выдержки из публикации близкой к Конгрессу американской газеты The Hill. Статья носит название «Управляя распадом России».

Автор материала Януш Бугайски констатировал, что Запад не смог изменить внешнеполитический курс Москвы с помощью экономических санкций, поэтому необходимо переходить к методам, которые в свое время были использованы против СССР. Согласно точке зрения эксперта, Вашингтон и его европейские союзники должны «установить контакт» с рядом субъектов РФ и всячески поддерживать их «переход к собственной государственности».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в иностранной прессе озвучили прогноз о разгроме сил НАТО в Европе танковой армией России в случае начала нового глобального противостояния.