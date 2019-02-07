Стала известна информация о новом оружии хакеров

На недавней конференции хакеров DefCon продемонстрировали программу, которую было возможно настроить так, чтобы она самостоятельно генерировала вредоносное (вирусное) программное обеспечение. Об этом сообщает Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Программа тренировалась на стандартной платформе для обучения искусственного интеллекта (ИИ) Open AI Gym и довольно быстро научилась прятать вредоносное ПО от систем защиты. Обнаружить вирус не удавалось, антивирусные системы просто не распознавали угрозу, настолько успешно программа имитировала нормальное поведение.

Если такого рода технологии будут эффективно доработаны и более широко распространены, это позволит ИИ и стоящим за ним хакерам стать практически малоуязвимыми и наносить пользовательским системам и компьютерам максимальный урон при минимальных рисках.

Это потребует от частных пользователей, компаний и государственных органов существенно увеличить расходы на кибербезопасность.