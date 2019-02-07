Из состава украинского государства по примеру Крымского полуострова в будущем могут выйти еще шесть городов. Соответствующий прогноз, выступая в телевизионном эфире, сделал некоторое время назад российский политик Борис Надеждин.

По словам Надеждина, принявшего участие в одном из общественно-политических ток-шоу канала «Россия 1», «крымский сценарий» может повториться в таких украинских городах, как Одесса, Херсон, Новая Каховка, Бердянск, Мелитополь и Мариуполь. Политик подчеркнул, что в случае отделения перечисленных им населенных пунктов от Киева причиной подобного развития событий станет желание местного населения, а не действия РФ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Михаил Погребинский назвал самого удобного кандидата в президенты Украины для США. Согласно точке зрения киевского аналитика, это Петр Порошенко.