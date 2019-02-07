Глава ЕС Дональд Туск предрек сторонникам Brexit попадание в ад

Глава Европейского совета Дональд Туск предсказал, что те, кто призывал к выходу Великобритании из Евросоюза, не предложив плана по его осуществлению, попадут в ад, и там для них даже будет отдельное место.

Репутация британской элиты смыта в унитаз

Свой прогноз глава Евросовета написал на своей странице в Twitter. "Интересно, как выглядит специальное место в аду для тех, кто выступал за Brexit, даже не наметив плана по его безопасному осуществлению", — пишет европейский политик.

Британские эксперты ранее предрекли Соединенному королевству в случае Brexit без сделки такие же последствия, как после извержения вулкана в Исландии в 2010 году, - сообщает "СП".

"Аргументы недели" писали, что грызня британской элиты из-за Brexit достигла небывалого уровня. Отвергнув с разгромным счётом план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза, английский парламент уверенно решил не лишать её должности премьера. Тереза должна довести Brexit до конца.