Павел Климкин советовался в США с Болтоном по поводу выборов на Украине

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал о встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, посвященной выборам президента Украины и возможному вмешательству в них России.

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Климкин специально летал в Америку на консультацию с Болтоном. О переговорах с украинским министром помощник Трампа написал пост в Twitter, - сообщает "СП".

По оценке Болта, встреча с главой МИД Украины была продуктивной. "...с министром иностранных дел Украины Климкиным обсуждались вопросы региональной безопасности, вмешательства России и ожидания свободных и справедливых выборов. Подтвердили нашу обоюдную приверженность реализации процветающей Украины, единой, свободной и мирной", — написал американский политик в соцсети.