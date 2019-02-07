Павел Климкин советовался в США с Болтоном по поводу выборов на Украине
7 февраля 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал о встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, посвященной выборам президента Украины и возможному вмешательству в них России.
Климкин специально летал в Америку на консультацию с Болтоном. О переговорах с украинским министром помощник Трампа написал пост в Twitter, - сообщает "СП".
По оценке Болта, встреча с главой МИД Украины была продуктивной. "...с министром иностранных дел Украины Климкиным обсуждались вопросы региональной безопасности, вмешательства России и ожидания свободных и справедливых выборов. Подтвердили нашу обоюдную приверженность реализации процветающей Украины, единой, свободной и мирной", — написал американский политик в соцсети.