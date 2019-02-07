В ополчении ЛНР раскрыли тактику армии Украины по постепенному захвату Донбасса

В ополчении самопровозглашенной ЛНР раскрыли тактику украинской армии по постепенному захвату территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал Алексей Марков, командир одного из батальонов республики.

По словам комбрига, которого процитировал «ПолитНавигатор», противник использует «тактику мелких шажков». Она предполагает продвижения войсковых подразделений на несколько сотен метров. Эти продвижения «складываются за год в довольно серьезные успехи», отметил Марков.

Ранее на Украине назвали главное достижение армии страны с момента начала военной операции против республик Донбасса. По данному вопросу высказался генерал Михаил Забродский.