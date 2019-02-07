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Клинтон оценила решение Трампа о выходе США из ДРСМД

"Я думаю, это подарок Путину", - заявила она

7 февраля 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Клинтон оценила решение Трампа о выходе США из ДРСМД
фото: соцсети

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон оценила решение Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. По мнению Клинтон, президент США Дональд Трамп сделал "подарок" президенту РФ Владимиру Путину.

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Американский политик уверена, что она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации. Клинтон раскритиковала Трампа. Она сказала, что выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе, - сообщает издание Hill.

Дональд Трамп ранее объявил о начале процедуры выхода США из Договора РСМД с Россией 2 февраля. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение полугода", договор будет расторгнут.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Путин отметил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.

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