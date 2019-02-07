Шведские аналитики: Россия готовится вести полномасштабную войну

Шведские военные аналитики проанализировали учения "Запад — 2017" и "Восток - 2018", которые проводило Миноборны РФ, и сделали заключение о том, что Россия готовится вести полномасштабную войну.

В исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI) говорится, что если раньше Россия уделяла больше внимания отработке навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов, то теперь военные учения российской армии становятся все более масштабными, - передает РИА Новости.

Военные аналитики заметили, что армия России существенно повысила боеготовность, и способна оперативно переходить от мирного времени к выполнению задач во время войны. Как отмечается в исследовании, в России ежегодно проводятся масштабные учения в одном из четырех направлений по частям света, чтобы научить армию "вести войну на большей части континента".

В своем исследовании аналитики также отмечают, что Россия постоянно контролирует боеготовность своих сил, начиная с 2013 года, и в этом процессе постоянно принимает непосредственное участие верховный главнокомандующий Владимир Путин, по приказу которого и начинаются такие проверки.

"Важно тренировать военное мышление и нервную систему. Мускулы там есть. А мозг надо постоянно поддерживать в готовности", - сказал руководитель исследования Юхан Нурберг. По его убеждению, Россия готовится вести региональные и, вероятно, продолжительные по времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО.