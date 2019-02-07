Российские власти начали сомневаться в способности Мадуро удержаться у власти

У российских властей появились сомнения по поводу способности президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержаться у власти. О том, что власти России сейчас выражают публичную поддержку Мадуро, но понимают, что «бедственное положение экономики Венесуэлы» лишает его последних сторонников, сообщили источники, близкие к Кремля, пишет Bloomberg.

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По версии агентства, президент Венесуэлы Николас Мадуро вряд ли может рассчитывать и на военный ресурс страны, так как армия республики не пойдет с оружием против участников протестов - своих сограждан, - сообщает Газета.ру.

Отмечает, что у России нет вариантов с оказанием помощи союзнику: спасти кризисную экономику Венесуэлы уже не получится, а военная помощь невозможна из-за удаленности Венесуэлы.