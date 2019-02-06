Украина провела учения Объединенных сил в Азовском море

В Азовском море прошли совместные учения украинских пограничников и военнослужащих ВСУ, в ходе которых они успешно отразили «высадку диверсионных групп» на азовское побережье.

По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, совершало опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для вероятной высадки диверсионной группы.

«В ходе проведения учебной операции под руководством командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации судно-нарушитель остановлен и заблокирован в определенном районе, высадку диверсионных групп не допущено», - сообщила Госпогранслужба Украины.