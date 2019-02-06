Как США влияют на главные политические процессы мира?

​​​​​​​Главным утверждением в политике США является, по их же словам, демократия. Но за последнее время у ряда стран «экспорт американской демократии» вызывает только негативную оценку.

Интерес к Ближнему Востоку у США возник давно. Формирование внешнеполитического проекта началось еще в 50-х годах XX века. Они разработали стратегию, благодаря которой Великобритания и Франция ушли на второй план. Это позволило Вашингтону играть по своим правилам. Об этом пишет ПолитЭксперт.

«Горячие политические речи США столкнулись с холодной военной реальностью», – писали ранее СМИ.